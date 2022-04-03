В США заговорили о возможном снятии санкций с России

Этого не исключает госсекретарь Блинкен

В США прозвучало первое официальное заявление о перспективах снятия с России западных санкций. Их могут отменить по результатам переговоров России и Украины. Этого не исключил госсекретарь Энтони Блинкен.

Если будет понимание, что переговоры Москвы и Киева могут привести к завершению конфликта, то в определенной мере санкции уйдут, отметил глава американской дипломатии.

"Это зависит от России, что будет дальше", - сказал госсекретарь в интервью NBC.

В то же время, по словам Блинкена, США обсуждают новые санкции против России с учётом потребностей ЕС в энергоресурсах. "Мы делаем это каждый день. Мы ужесточаем существующие санкции. Мы вводим новые, мы делаем это в полной координации с европейцами и другими партнёрами по всему миру", - сказал он.

США, Евросоюз, Япония и ещё несколько стран ввели против России масштабные санкции после начала спецоперации по защите граждан Донбасса. От этих ограничений сильно пострадали страны Европы – там резко выросли цены на топливо и начался дефицит некоторых товаров.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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