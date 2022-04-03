В Китае обнаружен новый подвид "омикрона"

С ним работают учёные

В Китае обнаружен новый подвариант штамма коронавируса "омикрон". На востоке страны выявлена мутация BA.1.1, пишет местное издание "Хуанцю шибао".

Пока не известно, насколько опасен новый штамм. Учёные приступили к комплексным исследованиям, чтобы узнать больше о новом подварианте.

Изначально штамм "омикрон" был выявлен осенью 2021 года в странах Южной Африки. Он стремительно распространился по миру, но серьёзных проблем не создал.

Как выяснилось, "омикрон" похож на обычную простуду. Он более заразный, но болезнь с ним протекает легко. Специалисты предупредили, что вакцинация остаётся надёжным фактором защиты от всех мутаций коронавируса.

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