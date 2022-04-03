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Минобороны России опровергло фейк об убийстве мирных жителей в Буче

18:42
  • воскресенье
  • 03 апреля 2022

Это - очередная провокация для западных СМИ

Министерство обороны опровергло обвинения в убийстве мирных жителей в Буче. Фото и видео из этого города под Киевом в военном ведомстве назвали очередной постановкой украинского режима.
В соцсетях разоблачили громкий фейк о "бомбежке" роддома в Мариуполе

"Фотографии и видеокадры из Бучи - очередная постановка киевского режима для западных СМИ, как было в Мариуполе с роддомом, а также в других городах", - заявили в российском военном ведомстве.

Там добавили, что до тех пор, пока Буча находилась под контролем Вооружённых сил России, жители свободно передвигались по городу и пользовались сотовой связью.

В Минобороны подчеркнули, что российские военнослужащие доставили в населённые пункты Киевской области 452 тонны гуманитарной помощи.

Ранее в западных СМИ появились фото и видео якобы мёртвых людей на улицах Бучи. Утверждалось, что их убили российские военные. Пользователи соцсетей заметили, что это – постановочные съёмки. К примеру, некоторые так называемые трупы двигают руками.

Ранее фейковые фото и видео были сняты в Мариуполе с целью обвинить Россию в нанесении удара по роддому. Через несколько дней одна из участниц постановочной съёмки призналась в том, что видео сфальсифицировано.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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