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В Москве прошла первая в этом году акция "День без турникетов"

19:42
  • воскресенье
  • 03 апреля 2022

Проект вернулся в офлайн-формат

В Москве прошла первая в этом году акция "День без турникетов". Популярный среди столичных жителей проект полностью вернулся к офлайн-формату. Об этом у себя в Telegram-канале написал мэр Сергей Собянин.
Московская акция "День без турникетов" соберет около 80 компаний

Он отметил, что, благодаря этой акции у москвичей есть возможность побывать на самых разных площадках: на фабриках, в крупных компаниях, творческих студиях. Там они узнают, как производят товары, а может, и выберут будущую профессию.

В этом году впервые в акции участвовали детские технопарки "Московский транспорт" и "Косыгин парк". Юных гостей познакомили там с VR и AR технологиями, азами промышленного дизайна. За два дня прошло более 300 экскурсий.

Акция "День без турникетов" - это возможность побывать на экскурсиях и мастер-классах в ведущих инновационных компаниях, увидеть своими глазами, как производят товары, которыми люди пользуются каждый день. Во время пандемии коронавируса проект временно ушёл в онлайн, но теперь снова вернулся к очной форме.

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Акция "День без турникетов"
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