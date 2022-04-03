Проект вернулся в офлайн-формат

В Москве прошла первая в этом году акция "День без турникетов". Популярный среди столичных жителей проект полностью вернулся к офлайн-формату. Об этом у себя в Telegram-канале написал мэр Сергей Собянин.

Он отметил, что, благодаря этой акции у москвичей есть возможность побывать на самых разных площадках: на фабриках, в крупных компаниях, творческих студиях. Там они узнают, как производят товары, а может, и выберут будущую профессию.

В этом году впервые в акции участвовали детские технопарки "Московский транспорт" и "Косыгин парк". Юных гостей познакомили там с VR и AR технологиями, азами промышленного дизайна. За два дня прошло более 300 экскурсий.

Акция "День без турникетов" - это возможность побывать на экскурсиях и мастер-классах в ведущих инновационных компаниях, увидеть своими глазами, как производят товары, которыми люди пользуются каждый день. Во время пандемии коронавируса проект временно ушёл в онлайн, но теперь снова вернулся к очной форме.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"