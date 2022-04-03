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Российские военные нанесли удары по двум украинским аэродромам

20:25
  • воскресенье
  • 03 апреля 2022

Уничтожена военная техника

За минувшие сутки российские военные нанесли удары по двум аэродромам на Украине. В пригороде Николаева уничтожена стоянка авиационной техники и топливное хранилище, а на военном аэродроме Васильков под Киевом выведен из строя Центр оповещения и управления авиацией и ПВО. Об этом сообщил на традиционном вечернем брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
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По информации Минобороны, российские военные уничтожили высокоточными ракетами три крупных хранилища ГСМ – в Тернополе, Николаевской и Ровенской областях. Всего за день авиацией ВКС России было поражено 42 военных объекта на Украине.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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