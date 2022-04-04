Россия созвала Совбез ООН после провокации украинских радикалов в Буче

Цель - вывести провокаторов на чистую воду

Россия потребовала созвать Совет Безопасности ООН из-за вопиющей провокации украинских радикалов в городе Буча. Речь об откровенно постановочных кадрах, которые активно распространяют киевские власти, называя их доказательством того, что российские военные якобы уничтожают мирных жителей. В ответ в Минобороны заявили, что российские подразделения покинули город уже более четырёх дней назад. И за время их пребывания в населённом пункте не пострадал ни один гражданин.

Эти кадры из украинского города Буча под Киевом облетели все мировые СМИ. Аккуратно разбросанные тела возле практически не поврежденных домов. Очередная провокация киевского режима в стиле "мариупольского роддома" для впечатлительной западной аудитории. При ближайшем рассмотрении – низкопробный фейк.

Одна и та же улица с двух разных концов. Тела убитых исчезают. Всё это теперь подается как зверства российских военных, которые Бучу покинули еще 30 марта. А когда находились там, ни один гражданский не пострадал. Это подтверждает и украинский блогер Владимир Скляров, пересказывая свой диалог с российским военным. Видео записано в Буче несколько дней назад.

Нет массовых жертв и на кадрах, опубликованных нацполицией Украины в субботу. 8 минут полицейские зачищают город и общаются с населением. Об убийствах ни слова, только доносы на соседей. А вот мэр Бучи 31 марта гордо рапортует об освобождении города с не то чтобы прискорбным видом:

"31 марта войдет в историю нашего населенного пункта, всей территориальной громады, как день освобождения от российских войск нашими Вооруженными Силами Украины, наших населенных пунктов. Поэтому сегодня констатирую, что этот день радостный и большая победа!"

Которую лишь спустя несколько дней омрачили горы трупов и братские могилы – фейковые. Историю буквально по пунктам разоблачают в нашем Минобороны:

"Неудивительно, что все так называемые "свидетельства преступлений" в Буче появились только на 4 день, когда в город прибыли сотрудники СБУ и представители украинского телевидения. Особую озабоченность вызывает то, что все тела людей, изображения которых опубликованы киевским режимом, по прошествии минимум четырех дней не окоченели, не имеют характерных трупных пятен, а в ранах несвернувшаяся кровь".

Да и рук российские военные никому не связывали. Гражданские свободно передвигались по городу. Так что, если на этих кадрах действительно убитые, вопросы должны появится к ВСУ.

Белые повязки, пишут местные группы в соцсетях, носили гражданские. Как знак для российских военных, что они – мирное население. Жестокая и непрофессиональная тероборона, которая зашла в Бучу уже после наших военных, эти же повязки расценивает как метку предателя.

О готовящейся провокации еще в конце марта предупреждали украинские интернет-паблики. Цель - выбить из несговорчивых европейцев больше оружия и боевую авиацию. А еще спасти то, что осталось от националистической группировки "Азов" (запрещен в России) в Мариуполе. Отсюда такой информационный шум и медийное название - "Бучанская резня" - что-то совсем чудовищное и бесчеловечное. Успели даже статью в Википедии разместить. Точно так же развивалась история с якобы обстрелом мариупольского роддома. Участники которой сейчас признаются – всё это было постановкой от и до.

"Я стояла 15 минут и рассматривала территорию, а потом я поворачиваюсь – смотрю, стоит военный в каске. Я его рассматриваю. У него что-то в руках, я поняла, что он меня снимает", - рассказала Марианна Вишемирская.

А ведь как за Марианну Вишемирскую переживали сердобольные европейцы! Вот и на этот раз все - от президента Макрона до главы немецкого МИДа Бербок - выражают Киеву поддержку. Рассчитывать на то, что разоблачённые украинские фейки добавили западным чиновникам хоть немного критического мышления, увы, не приходится. Уже сегодня по инициативе России пройдет заседание Совбеза ООН. Цель, подчеркнули в нашем представительстве при организации, вывести провокаторов на чистую воду.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

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