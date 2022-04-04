Мужество и профессионализм: имена новых героев спецоперации на Украине

В Минобороны рассказали о подвигах российских военнослужащих

В ходе спецоперации по защите мирных жителей Донбасса российские офицеры и солдаты проявляют настоящее мужество и высочайший профессионализм. О новых подвигах наших военнослужащих рассказали в понедельник в Минобороны.

Старший лейтенант Даниель Егоров - командир мотострелковой роты, которая удерживая контролируемую российскими войсками переправу через реку, отразила четыре атаки превосходящего числом противника. Во время боя уничтожено 9 единиц бронетехники и до 40 националистов. Мужественные и профессиональные действия старшего лейтенанта Егорова не позволили противнику прорваться к переправе.

Командир самоходного артиллерийского полка подполковник Алексей Быстрик в ходе наступления оперативно и точно выдал координаты на поражение нескольких батарей националистов. В результате чего были уничтожены до 200 боевиков, 35 единиц бронетехники, 30 противотанковых управляемых ракетных комплексов. Благодаря действиям артиллерийского полка под руководством подполковника Быстрика было обеспечено огневое превосходство российских подразделений над противником, что позволило взять стратегически важный рубеж.

Старший сержант Михаил Персаев в составе группы десантников обеспечивал безопасность движения колонны батальонно-тактической группы российских войск. Обнаружив диверсионные силы украинских националистов, десантники вступили в бой, несмотря на численное превосходство противника. Михаил Персаев ликвидировал снайпера, а также двух экстремистов. Получил ранение, но продолжал прикрывать огнем своих товарищей.

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