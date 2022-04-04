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В Сербии подводят итоги выборов

08:49
  • понедельник
  • 04 апреля 2022

Лидирует Александр Вучич

В Сербии подводят итоги президентских выборов, которые состоялись в воскресенье. По предварительным данным Избиркома, побеждает действующий глава государства.
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После обработки половины бюллетеней, у Александра Вучича - почти 64% голосов избирателей. Его ближайший конкурент набирает около 14%. Таким образом, Вучич, как и в прошлый раз, одерживает победу в президентской гонке в первом туре, сообщает "ТВ Центр".

В Сербии накануне также прошли парламентские выборы. По предварительным данным 46% избирателей проголосовали за политический блок Александра Вучича, который строил предвыборную кампанию на лозунгах о необходимости сотрудничества с Россией, а также на отказе от вступления в НАТО.

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