В Сербии подводят итоги выборов

Лидирует Александр Вучич

В Сербии подводят итоги президентских выборов, которые состоялись в воскресенье. По предварительным данным Избиркома, побеждает действующий глава государства.

После обработки половины бюллетеней, у Александра Вучича - почти 64% голосов избирателей. Его ближайший конкурент набирает около 14%. Таким образом, Вучич, как и в прошлый раз, одерживает победу в президентской гонке в первом туре, сообщает "ТВ Центр".

В Сербии накануне также прошли парламентские выборы. По предварительным данным 46% избирателей проголосовали за политический блок Александра Вучича, который строил предвыборную кампанию на лозунгах о необходимости сотрудничества с Россией, а также на отказе от вступления в НАТО.

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