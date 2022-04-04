Посол России обвинил США в замалчивании данных о действиях ВСУ в Буче

Это произошло после отвода российских войск, заявил дипломат

Мирное население не пострадало от насильственных действий, пока украинский населенный пункт Буча находился под контролем российских военных. Артиллерийскому обстрелу город подвергся со стороны Вооруженных сил Украины уже после отхода ВС России. Об этом в понедельник, 4 апреля, рассказал российский посол в США Анатолий Антонов.

Дипломат подчеркнул, что Соединенные Штаты умышленно замалчивают этот факт, а "киевский режим пытается перевалить вину за все свои злодеяния на Россию".

Антонов указал в интервью изданию Newsweek, что именно артиллерийский обстрел ВСУ мог привести к потерям среди мирного населения Бучи, а все "лживые обвинения" в адрес российских военных уже опровергнуты Минобороны России.

Ранее в западных СМИ появились фото и видео якобы мертвых людей на улицах украинского населенного пункта Буча. Утверждалось, что их убили российские военные. Пользователи социальных сетей заметили, что это – постановочные съемки: некоторые так называемые трупы двигают руками и пытаются отодвинуться от проезжающей украинской военной техники.

В Министерстве обороны России подчеркнули, что распространяемые материалы и слухи — фейк, очередная постановка киевского режима для западных СМИ, как это уже неоднократно делали украинские власти.

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