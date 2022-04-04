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В Латвии допустили оплату российского газа рублями

08:36
  • понедельник
  • 04 апреля 2022

Об этом рассказали в компании Latvijas Gāze

Латвийская компания Latvijas Gāze изучает юридические аспекты возможности рассчитываться за российский газ в рублях. Об этом в компании рассказали в воскресенье, 3 апреля.

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В компании напомнили, что заключили с российским "Газпромом" контракт на поставки природного газа сроком до 2030 года с расчетами в евро. Однако изменения в российском законодательстве требуют перевода расчетов в рубли.

По первому впечатлению, указанные изменения формально не являются нарушением санкционного режима, а потому возможны, говорится в заявлении на официальном сайте Latvijas Gāze.

В настоящее время компания проводит более глубокий анализ предлагаемых изменений как в юридическом аспекте, так и с точки зрения своих бизнес-интересов, подчеркнули в Latvijas Gāze.

В ответ на антироссийские санкции президент России Владимир Путин принял решение с 1 апреля перевести расчета за газ с недружественными государствами на рубли. Это вызвало недовольство стран Запада, представители которых назвали расчеты в рублях нарушением условий контрактов.

Однако министр экологического перехода Франции Барбара Помпили рассказала, что компании смогут продолжать платить за газ из России в евро через банки, которые будут переводить эти платежи в рубли. В этом случае требований контрактов будут соблюдены.

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