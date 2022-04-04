В кабмине задумались о расширении программы репатриации специалистов

Программа коснется высококлассных специалистов, ранее уехавших из России

В российском правительстве разрабатывается новая программа по возвращению соотечественников — высококлассных специалистов, которые хотели бы вернуться в родную страну. Эту информацию подтвердили в министерствах труда и промышленности.

В Минпромторге напомнили, что в стране с 2007 года действует программа репатриации. В настоящий момент обсуждается ее дальнейшее развитие и дополнительные льготы для привлечения россиян — высококвалифицированных специалистов из различных отраслей. Меры, которые уже доступны репатриантам, — это компенсация стоимости переезда, выплата пособия до полугода при отсутствии источников дохода и иные социальные льготы.

В Минтруде выразили поддержку идее расширения программы для привлечения высококвалифицированных соотечественников из-за рубежа. Ведомство подтвердило, что получает сигналы о востребованности такой программы со стороны работодателей и регионов. Наиболее востребованные работодателями направления — IT-специалисты, инженерно-технические работники.

Источники, близкие к правительству, рассказали, что со стороны россиян — высококлассных специалистов также есть запрос на возвращение в связи с развернувшимся давлением на выходцев из России, проживающих за рубежом. Эти обращения носят достаточно массовый характер, поэтому возникла идея с программами по возвращению таких людей, которые могли бы привезти знания и свой опыт из-за рубежа, пишут "Известия".

Ранее специалисты Центра стратегических разработок допустили, что до конца 2022 года число рабочих мест в российской экономике может сократиться на 2 млн, из-за этого уровень безработицы в стране вырастет с 4,4% до 7,1–7,8%, но к лету 2023 года рынок труда начнет восстанавливаться.

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