Украинские военные "Градами" обстреляли поселок в ЛНР

В Мариуполе в понедельник Россия вновь открывает гумкоридор

ВСУ продолжают обстреливать Донбасс. Утром в поселке Донецкий в ЛНР разорвались 5 снарядов, а накануне по жилым домам били из установки "Град".

В Мариуполе сегодня с 6 утра наши военные вновь открывают гуманитарный коридор для мирных жителей, в том числе иностранных граждан. Также для эвакуации будет обеспечен и безопасный заход гражданских судов в порт Бердянск. Город находится под постоянным обстрелом националистических группировок, которые по сути уже никому не подчиняются.

Коридор организован по просьбе турецкой стороны, и Москва обратилась к Анкаре с просьбой повлиять на Киев и добиться от него соблюдения режима тишины, передает "ТВ Центр".

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