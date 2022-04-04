ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Украинские военные "Градами" обстреляли поселок в ЛНР

08:33
  • понедельник
  • 04 апреля 2022

В Мариуполе в понедельник Россия вновь открывает гумкоридор

ВСУ продолжают обстреливать Донбасс. Утром в поселке Донецкий в ЛНР разорвались 5 снарядов, а накануне по жилым домам били из установки "Град". 

В Мариуполе сегодня с 6 утра наши военные вновь открывают гуманитарный коридор для мирных жителей, в том числе иностранных граждан. Также для эвакуации будет обеспечен и безопасный заход гражданских судов в порт Бердянск. Город находится под постоянным обстрелом националистических группировок, которые по сути уже никому не подчиняются.

Коридор организован по просьбе турецкой стороны, и Москва обратилась к Анкаре с просьбой повлиять на Киев и добиться от него соблюдения режима тишины, передает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Украинские военные
Украинские военные
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.