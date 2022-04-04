ВС поддержал введение уголовной ответственности для исполнителей санкций

Поправки 4 апреля внесут на рассмотрение Госдумы

Исполнителям западных санкций на территории России грозит уголовная ответственность. Соответствующие поправки в законодательство поддержал Верховный суд.

"Верховный суд Российской Федерации поддержал наши предложения об уголовной ответственности за исполнение санкций на территории России", - написал в своем Telegram-канале глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Сенатор ранее сообщил, что члены Совфеда и депутаты Госдумы планируют внести на рассмотрение нижней палаты парламента поправки об уголовном наказании за исполнение иностранных санкций на территории России. В Совете Федерации рассчитывают, что закон будет принят Госдумой оперативно.

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