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ВС поддержал введение уголовной ответственности для исполнителей санкций

08:25
  • понедельник
  • 04 апреля 2022

Поправки 4 апреля внесут на рассмотрение Госдумы

Исполнителям западных санкций на территории России грозит уголовная ответственность. Соответствующие поправки в законодательство поддержал Верховный суд.

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"Верховный суд Российской Федерации поддержал наши предложения об уголовной ответственности за исполнение санкций на территории России", - написал в своем Telegram-канале глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Сенатор ранее сообщил, что члены Совфеда и депутаты Госдумы планируют внести на рассмотрение нижней палаты парламента поправки об уголовном наказании за исполнение иностранных санкций на территории России. В Совете Федерации рассчитывают, что закон будет принят Госдумой оперативно.

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