Синоптики назвали дату потепления в Москве

Резкой смены погоды не будет

Умеренное, сдержанное потепление придет в Москву 6 апреля. Воздух днем прогреется до пяти-шести градусов тепла, по ночам будет около нуля, сообщил аучный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Постепенно температура в Москве будет повышаться. В среду будет подходить к границам России циклон с северо-запада и Москва окажется на восточной периферии циклона, а это значит, что будут поступать теплые воздушные массы", — сказал Вильфанд.

Температура еще больше повысится 7 апреля, в Московской области будет от шести до одиннадцати градусов тепла. Еще на градус потеплеет в пятницу, 8 апреля. Но потепление будет сопровождаться осадками – мокрым снегом и дождем, передает ТАСС.

В понедельник, 4 апреля, в столице ожидается до плюс 4 градусов. Геомагнитное поле неустойчивое. Ветер северо-западный, с переходом на юго-западный, 2-7 метров в секунду.

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