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Источники назвали сроки возобновления работы заводов Volkswagen в России

09:21
  • понедельник
  • 04 апреля 2022

Работа на заводах была приостановлена 3 марта

Работа заводов Volkswagen Group Rus в Калуге и Нижнем Новгороде может возобновиться в июне-июле 2022 года. Об этом в понедельник, 4 апреля, рассказали источники, знакомые с планами автопроизводителя.
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Официально сотрудникам заводов объявили о выведении в простой до 12 мая. Согласно прогнозам, простой продлится до июля включительно из-за проблем с поставками комплектующих, которые необходимы для возобновления производства.

Однако руководство компании рассматривает варианты решения логистических проблем. Предполагается, что вопрос может быть решен к середине мая.

При этом производственный план на 2022 год Volkswagen в России не урезал. По предварительным данным, речь идет о перезапуске конвейеров в июне, пишут "Ведомости".

Официальные комментарии компании по этому вопросу не поступали.

После начала Россией спецоперации по защите республик Донбасса и введения антироссийских санкций ряд зарубежных компаний объявил о приостановке или прекращении деятельности на российском рынке.

Немецкий автоконцерн Volkswagen Group 3 марта временно прекратил выпуск машин на заводах в Калуге и Нижнем Новгороде. Наряду с этим концерн принял решение прекратить поставки своей продукции в Россию из-за рубежа.

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