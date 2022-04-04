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"Аврора" открыла продажу льготных авиабилетов для Дальнего Востока

09:22
  • понедельник
  • 04 апреля 2022

Программа по возврату части стоимости авиабилетов запущена по поручению президента

Продажу билетов по льготным тарифам для жителей Дальнего Востока открыла российская авиакомпания "Аврора". Начиная с апреля рейсы отправятся по маршрутам Якутск — Хабаровск, Якутск — Чита и Владивосток — Чита.

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Стоимость субсидированных авиабилетов начинается от 5,2 тысячи рублей на человека. Рейсы будут выполняться на воздушных судах Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) и Airbus А319, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Президент России в марте поручил запустить программу по возврату части стоимости авиабилетов на рейсах внутри страны. Владимир Путин отметил, что это дополнит уже принятые меры государственной поддержки – в частности, льготные билеты на Дальний Восток и в другие регионы.

Вылететь по льготным тарифам из Якутска в Хабаровск можно со 2 апреля по 29 октября 2022 года, запланировано два рейса в неделю. Раз в неделю, с 15 апреля по 28 октября, запланирован рейс из Якутска в Читу, дважды в неделю, с 30 марта по 29 октября - из Владивостока в Читу.

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