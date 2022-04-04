"Аврора" открыла продажу льготных авиабилетов для Дальнего Востока

Программа по возврату части стоимости авиабилетов запущена по поручению президента

Продажу билетов по льготным тарифам для жителей Дальнего Востока открыла российская авиакомпания "Аврора". Начиная с апреля рейсы отправятся по маршрутам Якутск — Хабаровск, Якутск — Чита и Владивосток — Чита.

Стоимость субсидированных авиабилетов начинается от 5,2 тысячи рублей на человека. Рейсы будут выполняться на воздушных судах Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) и Airbus А319, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Президент России в марте поручил запустить программу по возврату части стоимости авиабилетов на рейсах внутри страны. Владимир Путин отметил, что это дополнит уже принятые меры государственной поддержки – в частности, льготные билеты на Дальний Восток и в другие регионы.

Вылететь по льготным тарифам из Якутска в Хабаровск можно со 2 апреля по 29 октября 2022 года, запланировано два рейса в неделю. Раз в неделю, с 15 апреля по 28 октября, запланирован рейс из Якутска в Читу, дважды в неделю, с 30 марта по 29 октября - из Владивостока в Читу.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"