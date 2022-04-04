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В США назвали лауреатов премии "Грэмми"

09:33
  • понедельник
  • 04 апреля 2022

Лучшим новым исполнителем стала Оливия Родриго

В США прошла 64-я церемония вручения музыкальной премии "Грэмми".

Статуэтку в категории "Песня года" завоевала композиция Leave The Door Open рэп-дуэта Silk Sonic. Это же песня признана "Лучшей записью года".

Альбомом года названа пластинка We Are Джона Батиста, а в номинации "Поп-альбом" лучшим стал Love for Sale Леди Гага и Тони Беннетта.

В номинации "Лучший новый исполнитель" победила Оливия Родриго, она же признана лучшей в номинации "Cольное поп-исполнение".

Группа Foo Fighters получила сразу три награды в рок-номинациях – "Лучший рок-альбом", "Лучшая рок-песня" и "Лучшее исполнение музыки в жанре рок".

Награду за лучшее метал-исполнение получила группа Dream Theater.

"Грэмми" за лучшую рэп-песню получили Канье Уэст и Jay-Z (композиция Jail), а за лучший рэп-альбом — исполнитель Tyler, The Creator (Call Me If You Get Lost).

Лучшей танцевальной/электронной записью стала Alive Rüfüs Du Sol, лучшим танцевальным/электронным альбомом — Subconsciously Black Coffee.

"Грэмми" за лучшее R&B исполнение получила хип-хоп певица H. E. R. с песней Fight For You. Лучшей R&B-композицией признана Leave The Door Open Silk Sonic, а лучшим R&B-альбомом — Table For Two
Lucky Daye.
 

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