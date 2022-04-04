Быстро состряпанный фейк: Киеву придется ответить за провокацию в Буче

Посол России обвинил США в замалчивании данных о действиях ВСУ в Буче

Россия созывает Совет Безопасности ООН из-за событий в украинском городе Буча. Речь о вопиющих провокациях радикалов, которые инсценировали гибель мирных жителей якобы от рук наших военных. В качестве доказательства киевские власти приводят видеосъемку более чем сомнительного качества. О том, что это фейк, очевидно даже непрофессионалу.

Сюжет украинского телевидения. Колонна ВСУ входит в город Буча, который оставили российские войска. Вдоль дороги - несколько тел. Корреспондент рассказывает - это мирные жители, с которыми зверски расправились россияне. Еще через несколько секунд становится ясно - фейк. Один из якобы погибших поднимает руку. В зеркале заднего обзора видно - погибший и вовсе садится. Характерно и то, что все лица статистов - участников этой постановки - скрыты. А рядом с телами - ни одной капли крови. Да и лежат жертвы как-то странно, только на обочинах. К этому сюжету можно было отнестись с иронией, если бы в Буче действительно не погибли люди.

Вдоль стены на коленях 5 человек. Убиты выстрелами в голову. Попытка обвинить в казни российских военных не выдерживает никакой критики. Наши подразделения оставили Бучу еще 30 марта. А это видео сделано 3 апреля. Видно, что за эти дни тела даже не окоченели. На руках и лицах не появились характерные пятна. И, к тому же, постановщики забыли снять с рукава одного из погибших белую повязку. Их мирные жители надевали, чтобы продемонстрировать россиянам - они не вооружены и конфликтовать не собираются. Но на эту деталь постановщики даже не обратили внимание.

Погибших в Буче украинские власти насчитали более 400 человек. В Минобороны России заявляют - расправу над людьми устроили сами ВСУ или карательные отряды национальной обороны:

"За время нахождения данного населенного пункта под контролем российских вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. Все время, пока город находился под контролем российских вооруженных сил, в Буче местные жители свободно передвигались по городу и пользовались сотовой связью. Выезды из города Буча не блокировались. Все местные жители имели возможность свободного выезда из населенного пункта".

Несостыковок в наспех состряпанном фейке - масса. Вот мэр Бучи радостно говорит о том, что город освобожден. И ни слова о погибших. А вот прямые доказательства тому, что националисты, которые появились в Буче через два дня после ухода русских, готовы были стрелять в первого попавшегося на пути. Синие повязки - отличительный знак ВСУ. То есть огонь радикалы могли открывать в кого угодно, у кого таких повязок не было.

Запад, не получив данные экспертиз и вообще никаких доказательств, уже готов вводить новые санкции. Российские дипломаты в ответ заявляют - Госдепу не стоит делать вид, что он не в курсе того, что произошло на самом деле.

"В США умышленно замалчивается тот факт, что сразу после отвода российских войск ВСУ подвергли город Буча артиллерийскому обстрелу. Именно это могло привести к потерям среди мирного населения", - заявил посол России в США Анатолий Антонов.

В понедельник, чтобы детально разобраться в том, кто на самом деле виновен в гибели людей в Буче и кто организовал эту циничную провокацию, Россия требует срочно созвать заседание Совбеза ООН.

Тимур Абдуллаев, Артем Боев, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"