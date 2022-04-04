Минобороны показало видео работы Су-35 в ходе спецоперации

Каждый день российские военные проявляют мужество и героизм

Мужество, стойкость и высочайший профессионализм при выполнении поставленных задач проявляют наши военные в ходе спецоперации по защите Донбасса. Настоящие подвиги каждый день совершают солдаты и офицеры, артиллеристы, десантники, пилоты. И зачастую заслуженные награды им приходится получать, что называется, в полевых условиях.

Торжественность момента чувствуется. Даже несмотря на проливной дождь, этот строй невозмутим. Боевые награды — медали "За отвагу", "Суворова" и "Жукова" —нашли своих героев по месту службы.

В полевых условиях, в состоянии предельных нагрузок каждый из них - с начала специальной военной операции по защите Донбасса. Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин подчеркивает доблесть и мужество личного состава при выполнении боевых задач.

Пока на земле - минутная передышка, в небе - напряженная работа. Получив боевое задание, истребитель Су-35 вылетает в заданный квадрат. Многоцелевые и сверхманевренные истребители в небе, несмотря на низкую облачность, сильный дождь и ветер. Су-30СМ, Су- 35 работают на разных высотах и наносят прицельные удары по военным объектам противника. Через несколько минут после взлёта – ракета. Основная задача российских истребителей - добить остатки вражеских ПВО. Они хорошо замаскированы и размещены либо неподалеку от сельских домов, либо и вовсе в огородах. Арсенал вооружения, с которым истребитель выходит на боевое задание, различен. Предназначены для уничтожения как наземных, так и воздушных целей.

"Работаем высокоточным оружием, которое выявляет излучения систем ПВО противника с последующим его вычислением, захватом и пуском. От тебя требуется решение непосредственно в воздухе. Быстро, взвешенно, хладнокровно", - рассказал военный летчик.

Даже если противник успевает вовремя сориентироваться, ракета, запомнив координаты, все равно поразит цель. Из всех сделанных боевых вылетов ни один не похож на предыдущий. Однако ни летчик-истребитель Клим, ни его сослуживцы ни разу не вступали в бой с украинской авиацией. Хотя обстрелов в земли, особенно в начале специальной военной операции, было немало - до четырех за один вылет. Чтобы командиры оперативно получали важную информацию и поддерживали связь между подразделениями, связисты круглосуточно при исполнении.

Военные связисты обеспечивают обмен информацией между пунктами управления и частями. За надёжность этих невидимых, но важных мостов часто отвечают женщины. Предельная концентрация, отсутствие сбоев и неточностей - их задача.

"В ходе выполнения задач специальной военной операции приходится много и часто перемещаться, оперативно разворачивать станцию на новом месте. Мы с этим успешно справляемся. Каждый чувствует ответственность и понимает, что мы маленькое, но очень важное звено в очень большом-большом деле!" – говорит оператор станции связи.

Каждый день российские военные проявляют мужество и героизм. Мотострелковая рота под командованием старшего лейтенанта Даниеля Егорова не позволила противнику прорвать переправу через реку и отрезать российские подразделения от доставки подкрепления. Отразили 4 атаки, уничтожили бронетехнику и четыре десятка националистов.

Командир самоходного артиллерийского полка Алексей Быстрик, грамотно организовав свое подразделение, помог нашим войскам занять важный рубеж. Сориентировавшись, произвел точные расчеты и выдал координаты на уничтожение целей. Опорные пункты, военная техника и несколько вражеских батарей были поражены со снайперской точностью.

Михаил Персаев, даже будучи ранен, продолжал вести огонь по противнику, уничтожил снайпера и диверсантов. Старший сержант Персаев в составе десантной группы прикрывал нашу колонну. Благодаря самоотверженности и героизму, колонна батальонно-тактической группы наших войск благополучно прошла опасный участок.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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