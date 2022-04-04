Европейцы массово выходят на митинги из-за снижения уровня жизни

Цены на продукты растут

Лидеры ЕС в среду могут обсудить вопрос введения новых санкций против России, в том числе - в сфере энергетики. Об этом пишет зарубежная пресса. В то же время часть европейских стран меняет риторику, почувствовав на себе последствия ограничений. Латвийский оператор газоснабжения сообщил, что рассмотрит возможность расчётов с Москвой в рублях. Хотя ранее заявлял, что это невозможно. А в Германии и Греции говорят о росте преступлений против тех, кто не спешит осуждать Россию.

Автопробег "За мир! За Россию! За Грецию!". По ходу маршрута на обочине дороги в Афинах собралась группа людей с украинскими флагами. Когда колонна машин останавливается из-за пробки, кто-то из демонстрантов провоцирует водителя. Греческий полицейский пытается пресечь конфликт. Но нападают и на другие авто. Как показывает это видео – достается, в первую очередь, детям, в отличие от взрослых, они не могут дать отпор.

В Германии с конца февраля зарегистрировали более 300 преступлений против лиц российского происхождения. Об этом заявила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер в интервью одному из местных изданий. Полицейские принимают заявления об угрозах, порче имущества и телесных повреждениях. Ситуация усугубляется тем, что поток беженцев с Украины неуклонно растет – растет и градус агрессии. Работы нет, а свободного времени много не только для протестных акций, но и для нападений. Тем временем немецкие власти анонсируют новые ограничения для россиян.

"Мы примем решение о новых санкциях с нашими союзниками в ближайшие дни. Президент Путин и его сторонники почувствуют последствия. И мы будем продолжать предоставлять Украине оружие, чтобы она могла защитить себя от российского вторжения", - заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

На фоне санкций страдает немецкий автопром. Производителям не хватает деталей, возник дефицит электропроводки, которую перестала в нужном объеме поставлять Украина. Аналитики прогнозируют, что в конечном счете удар придется даже по американским автогигантам, если будет прекращен российский экспорт металлов — от палладия (он нужен для каталитических нейтрализаторов) до никеля - для аккумуляторов электромобилей.

"Если России придётся сокращать экспорт сырья или, если новыми санкциями её вынудят и вовсе прекратить поставки, кризис выйдет на новый уровень", - заявил аналитик Марк Уэйкфилд.

В Британии митинги против всеобщего роста цен. Инфляция - 6 процентов. Из-за бастующих испанских дальнобойщиков нарушена европейская логистика поставок. До Туманного Альбиона не доехали овощи и фрукты. Хотя и без того они уже подорожали на 30 процентов. А местные фермеры не могут насытить рынок своей продукцией. Цены на электричество такие, что дешевле ничего не выращивать вообще. Счета запредельные - и для промышленности, и для частных домовладений. Британские власти повысили НДС до 20%, а с апреля еще и муниципальный налог и взносы за социальное страхование.

Идти по пути тотального отказа от всего российского – самоубийство, понимают в других странах. И вот Словакия, которой Москва обеспечивает 85 процентов потребляемого газа, устами вице-премьера Рихарда Сулика признает необходимость покупать топливо за рубли. Аналогичное заявление делают и в Риге, где традиционно сильна антироссийская риторика.

Отказ от российского газа и поставок зерна в Европу грозит жителям континента голодом, пишет иранское издание Farda. В статье приводится прогноз бывшего премьер-министра Польши Дональда Туска о том, что стоимость хлеба в стране вырастет вчетверо в случае срыва посевной на Украине и отказа от экспорта зерна из России. Аналогичные проблемы угрожают и другим европейским странам, пишет автор. Китайская газета Global Times публикует материал о том, что Вашингтон нарушил данные Москве после окончания холодной войны обещания не расширять НАТО и не стал извиняться. Из-за этого страдают третьи страны.

"Этот сценарий, в конечном счете, можно было предотвратить. Но западные правительства и средства массовой информации продолжают вводить общественность в заблуждение относительно причин происходящего. Они продвигают бесконечный идеологический крестовый поход, в котором западная либеральная демократия должна быть установлена без каких-либо вопросов и любой ценой", - пишет СМИ.

Минуту славы вновь получил Владимир Зеленский. На церемонии вручения музыкальной премии "Грэмми" показали запись выступления украинского лидера.

"Наши музыканты носят бронежилеты вместо смокингов. Они поют раненым в госпиталях, даже тем, кто их не слышит. Но музыка все равно прорвется. Мы защищаем нашу свободу жить, любить, звучать. На своей земле мы боремся с Россией, которая своими бомбами наводит ужасную тишину, гробовую тишину. Наполните тишину своей музыкой. Расскажите правду об этой войне в своих социальных сетях, по телевизору. Поддержите нас любым возможным способом", - заявил Зеленский.

Пожелание Зеленского услышали в Лондоне. Национальная галерея изменила название картины Эдгара Дега "Русские танцовщицы". Теперь картину называют "Украинские танцовщицы", сообщил представитель музея. Правда, сейчас полотно выставлено, а хранится в запасниках.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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