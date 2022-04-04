Партия Орбана победила на парламентских выборах в Венгрии

Виктор Орбан сохранит пост премьер-министра

Политическое будущее своей страны в воскресенье определяли граждане Венгрии. По итогам парламентских выборов лидерство подтвердила правящая партия ФИДЕС во главе с Виктором Орбаном. Он сохранит пост премьер-министра ещё на четыре года и продолжит формировать внутреннюю и внешнюю повестку, сообщает "ТВ Центр".

Напомним, Орбан отказался поставлять Украине оружие и выступил против эмбарго на закупки российских энергоносителей, но при этом поддержал остальные санкции ЕС.

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