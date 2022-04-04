Собянин представил очередной пакет мер для поддержки москвичей и бизнеса

Экономика и социальная сфера Москвы успешно адаптируются к работе в новых реалиях

Правительство Москвы продолжает работать над повышением устойчивости экономики и социальной сферы города. Власти столицы утвердили еще один пакет нормативных документов и приступили к практической реализации ряда ключевых мер. Об этом в понедельник, 4 апреля, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

В социальной сфере принято решение продлить на три месяца программу стимулирования вакцинации от коронавирусной инфекции.

По поручению главы государства Владимира Путина подписано соглашение с авиакомпанией "Волга-Днепр" о создании грузового авиамоста между Москвой и другими российскими городами, а также зарубежными государствами, включая Китай, Индию, Турцию, ОАЭ, Азербайджан, Пакистан и Вьетнам.

Было решено увеличить вдвое субсидии на приобретение автомобилей такси и каршеринга. Возраст автомобилей, допустимый для оформления льготных парковочных разрешений, будет увеличен с одного года до двух лет, а срок действия разрешений – с трех до четырех лет.

Для поддержки строительной отрасли в ближайшее время начнет работать вторая городская программа субсидирования процентных ставок. Власти столицы существенно упростили порядок корректировки государственных контрактов на строительство объектов по городскому заказу.

Кроме того, предпринят ряд мер по развитию машиностроения и информационных технологий, рассказал Сергей Собянин в своем личном блоге.

1 апреля Сергей Собянин сообщил о мерах поддержки машиностроительных предприятий Москвы. В частности, заработала программа льготного кредитования промышленных предприятий на пополнение оборотных средств.

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