Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 491 миллион

Скончались более 6 миллионов пациентов с коронавирусом

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 491 миллион. Последние данные по ситуации с COVID-19 опубликовал американский университет Джонса Хопкинса.

Эксперты к утру 4 апреля получили информацию о 491 447 370 инфицированных коронавирусом. За время пандемии скончались 6 152 887 пациентов с COVID-19.

Больше всего зараженных выявлено в США - 80 155 397. Вторую строчку в списке занимает Индия с результатом 43 029 044 случаев COVID-19. В Бразилии зарегистрировано 30 002 785 случаев коронавируса, сообщается на сайте университета.

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