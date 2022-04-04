Жители Украины получили 26 млн рублей единовременных выплат от России

Заявления подали почти 3 тысячи человек

По заявлениям жителей освобожденных территорий Украины российские власти выплатили уже более 26 млн рублей. Об этом в понедельник, 4 апреля, рассказал источник в силовых структурах.

Всего было подано почти 3 тысячи заявлений на единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей, которые адресованы пенсионерам, бюджетникам и социально незащищенным слоям населения.

К настоящему времени по 10 тысяч рублей получили уже 2,6 тысячи заявителей, сообщает ТАСС.

Единовременные выплаты по решению правительства России осуществляются на освобожденных территориях Украины. Материальная помощь направлена на поддержку пенсионеров и работников бюджетной сферы.

16 марта президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защите населения России. В документе говорится, что при необходимости следует принять решение о единовременных денежных выплатах.

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