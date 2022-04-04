В ДНР предупредили о возможности новых провокаций по примеру Бучи

Киеву нужен инфоповод и картинка

Провокацию по примеру Бучи Киев может повторить и в других населенных пунктах. Ему нужен информационный повод и картинка, заявил представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

"Ту провокацию, которые они сделали в Буче, они могут сделать в принципе и в своих поселках... И потом заявить, что в результате стрельбы... они привели к массовой гибели гражданского населения. Это нужно ожидать и сильно на это не обращать внимание", - сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 24".

В Минобороны России назвали фейком и очередной провокацией опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о неких "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области. На видеозаписи, якобы снятой в Буче, "погибшие" шевелят руками и убирают конечности, чтобы не попасть под колеса военной техники. А в зеркале заднего вида машины оператора можно рассмотреть, как одна из "жертв" встает, едва автомобиль проезжает мимо.

В военном ведомстве подчеркнули: за то время, пока этот населенный пункт находился под контролем российских Вооруженных сил, ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. Все российские подразделения покинули Бучу еще 30 марта.

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