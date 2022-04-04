Макрон упомянул нефть и уголь в контексте новых санкций против России

Евросоюз готовит пятый пакет антироссийских санкций

Власти Евросоюза обсуждают на общеевропейском уровне ужесточение санкций в отношении России. Об этом в понедельник, 4 апреля, рассказал президент Франции Эмманюэль Макрон.

По словам французского лидера, новые рестрикции должны быть введены после событий в украинском населенном пункте Буча. Российских военных обвинили в совершении преступлений против мирных жителей, однако распространенные записи из Бучи содержат подтверждение фальсификации обвинений. В Минобороны России подчеркнули, что речь идет об очередной провокации киевского режима, подготовленной для западных СМИ.

О необходимости расследовать эти военные преступления заявил канцлер Германии Олаф Шольц, причем он призвал в связи с этим ужесточить антироссийские санкции.

Макрон, в свою очередь, заявил, что есть "очень явные доказательства" ответственности российских военных за военные преступления на Украине, а также поддержал идею расширения санкций против России. В контексте новых ограничительных мер президент Франции упомянул поставки российской нефти и угля, сообщает Reuters.

После начала Россией спецоперации по защите республик Донбасса ряд западных государств ввел антироссийские санкции. Президент США Джо Байден 8 марта объявил о введении эмбарго на поставки энергоносителей из России.

В Европе заявили о необходимости снижать зависимость от России в энергетическом секторе, однако признали невозможность сделать это единовременно. В частности, в Германии допустили, что к лету 2022 году ФРГ удастся сократить наполовину импорт российской нефти, а от импорта угля полностью отказаться к осени.

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