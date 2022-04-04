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Песков: переход на рубли в оплате газа - вопрос безопасности

10:27
  • понедельник
  • 04 апреля 2022

Схему распространят на другие группы товаров

Система оплаты в рублях во внешней торговле будет действовать не только для газа, но и для других товаров, уверен пресс-секретарь президента России. Дмитрий Песков подчеркнул, что переход на рубли в оплате газа – это не попытка кого-то наказать, а мера безопасности, необходимая во внешней торговле.

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"Это пока прототип системы. Но я не сомневаюсь, что в дальнейшем она будет распространяться и на новые группы товаров. Она будет занимать все больше и больше места в наших внешнеторговых отношениях", - заявил Песков в интервью телеканалу "Россия 1".

Если бы Москва не ввела эти изменения, у неких внешних сил мог опять возникнуть соблазн в одностороннем порядке заморозить средства, перечисляемые за российские энергоносители, отметил представитель Кремля. Предложенная схема расчетов такую возможность исключает - а для самих иностранных покупателей, по сути, ничего не меняется. Они продолжат платить в евро – в валюте, указанной в договорах – но покупая за нее рубли, заключил Песков.

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