РАН: иммунодефицит при COVID может провоцировать опухоль

Организм становится уязвимым

Практически 100% переболевших коронавирусом поражается иммунная система.

Организм теряет защиту и становится уязвимым перед инфекциями, обостряются хронические заболевания, заявила радио "Комсомольская правда" иммунолог, член-корреспондент РАН Оксана Свитич.

Более того, после коронавируса может развиться вторичный иммунодефицит, после которого не исключены опухолевые процессы.

"Организм человека не защищен, и мы наблюдаем классический иммунодефицит, причем, довольно тяжелый", - заметила Свитич (цитата по РБК).

Восстановление иммунной системы после коронавируса может занимать от трех месяцев до полугода.

Тем временем, число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 491 миллион. За время пандемии скончались 6 152 887 пациентов с COVID-19.

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