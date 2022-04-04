РАН: иммунодефицит при COVID может провоцировать опухоль

Организм становится уязвимым
Практически 100% переболевших коронавирусом поражается иммунная система.
Организм теряет защиту и становится уязвимым перед инфекциями, обостряются хронические заболевания, заявила радио "Комсомольская правда" иммунолог, член-корреспондент РАН Оксана Свитич.
Более того, после коронавируса может развиться вторичный иммунодефицит, после которого не исключены опухолевые процессы.
"Организм человека не защищен, и мы наблюдаем классический иммунодефицит, причем, довольно тяжелый", - заметила Свитич (цитата по РБК).
Восстановление иммунной системы после коронавируса может занимать от трех месяцев до полугода.
Тем временем, число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 491 миллион. За время пандемии скончались 6 152 887 пациентов с COVID-19.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"