Москвичам рассказали, когда растает снег

Это произойдет позднее, чем ожидалось

Снег в Москве должен растаять к началу второй декады апреля. Об этом в понедельник, 4 апреля, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик отметил, что период снеготаяния в столичном регионе окажется длительнее, чем прежде рассчитывали метеорологи. Это связано с изменением погодных условий.

Однако в начале второй декады снег должен сойти, рассказал Вильфанд. При этом он предупредил, что в подмосковных лесах снег будет лежать дольше, сообщает ТАСС.

Ранее Роман Вильфанд рассказал, что сдержанное потепление придет в Москву 6 апреля. Воздух днем прогреется до пяти-шести градусов тепла, по ночам будет около нуля. Однако потепление будет сопровождаться осадками – мокрым снегом и дождем.

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