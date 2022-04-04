ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Рейсовый автобус упал с эстакады в Подмосковье

10:37
  • понедельник
  • 04 апреля 2022

По предварительным данным, есть жертвы

Авария с участием рейсового автобуса произошла на трассе М-9 в Московской области. Об этом в понедельник, 4 апреля, рассказал источник в региональных экстренных службах.
Непогода в Центральной России привела к массовым ДТП

По сведениям источника, инцидент произошел на 104-м километре автотрассы, в районе поворота на деревню Матренино. Автобус, следовавший маршрутом № 467 из Москвы в Волоколамск, пробил отбойник и упал с эстакады на расположенную под ней дорогу.

По предварительным данным, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека, еще 18 человек пострадали, сообщает ТАСС.

Официальное подтверждение и другие комментарии в связи с этой информацией не поступали.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
ДТП в Подмосковье
ДТП в Подмосковье
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.