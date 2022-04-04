Рейсовый автобус упал с эстакады в Подмосковье

По предварительным данным, есть жертвы

Авария с участием рейсового автобуса произошла на трассе М-9 в Московской области. Об этом в понедельник, 4 апреля, рассказал источник в региональных экстренных службах.

По сведениям источника, инцидент произошел на 104-м километре автотрассы, в районе поворота на деревню Матренино. Автобус, следовавший маршрутом № 467 из Москвы в Волоколамск, пробил отбойник и упал с эстакады на расположенную под ней дорогу.

По предварительным данным, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека, еще 18 человек пострадали, сообщает ТАСС.

Официальное подтверждение и другие комментарии в связи с этой информацией не поступали.

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