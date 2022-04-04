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Премьер Венгрии назвал Зеленского врагом партии

10:56
  • понедельник
  • 04 апреля 2022

Наряду с Соросом

Победивший на парламентских выборах премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал президента Украины Владимира Зеленского противником правящей партии "Фидес".
Партия Орбана победила на парламентских выборах в Венгрии

Помимо Зеленского, Орбан зачислил в противники американского миллиардера Джорджа Сороса, "бюрократов" ЕС и международные СМИ.

Ранее Орбан заявил, что Венгрия не будет вмешиваться в ситуацию на Украине, так как это может привести к трагедии среди народа Венгрии.

25 марта Зеленский потребовал от Венгрии разрешить поставки оружия через свою территорию и прекратить покупать природный газ и нефть у России. Из Будапешта последовал отказ.

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