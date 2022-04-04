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Мишустин увеличил гранты на создание отечественных комплектующих

11:06
  • понедельник
  • 04 апреля 2022

Финансирование проектов достигнет 100%

Доля государственного участия в грантах на создание отечественных комплектующих для различных отраслей промышленности увеличена. В соответствии с постановление, подписанным премьер-министром России Михаилом Мишустиным, она может достигать 100%.

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"Если раньше для получения гранта от АНО "Агентство по технологическому развитию" разработчик должен был привлечь не менее 20% собственных средств под реализацию конкретного проекта, то теперь это условие снимается. Государство в лице агентства готово выделить до 100% финансирования на создание российских аналогов комплектующих", - говорится в сообщении на сайте правительства.

Основными получателями грантов станут центры инжиниринговых разработок. Они занимаются созданием различных деталей для оборудования в нефтегазовой, химической, медицинской и других отраслях промышленности. Решение о модернизации центров кабмин принял в феврале. Как отмечают в правительстве, принятые меры должны обеспечить устойчивость российской экономики в условиях санкций.

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