В России госпитализирован 1571 человек с коронавирусом

Выявлен 15291 случай

За сутки в России госпитализирован 1571 больной коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Всего за сутки зафиксирован 15291 случай заражения. В Москве коронавирусом заболели 698 человек, из них госпитализирован только 140.

Выздоровели за сутки 32850 человек. Скончались 287 заболевших.

Всего с начала пандемии коронавирусом в России заболел 17912157 человек. Умерли 369995 зараженных. Вылечились 16997877 заболевших.

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