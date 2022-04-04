Глава Следкома поручил расследовать провокацию Украины в Буче

Украина и Запад обвинили Россию в военных преступлениях

Главному следственному управлению СК России предстоит проанализировать информацию, распространенную министерством обороны Украины, об убийстве мирных жителей в городе Буче Киевской области. Такое поручение в понедельник, 4 апреля, дал руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

По данным следствия, министерство обороны Украины распространило в западных средствах массовой информации видеозаписи, снятые в городе Буче Киевской области, представив их как доказательство массового уничтожения мирных жителей. Это было сделано в целях дискредитации российских военнослужащих.

В Министерстве обороны Российской Федерации подчеркнули, что опубликованные киевским режимом материалы о преступлениях российских военнослужащих в указанном населенном пункте не соответствуют действительности и имеют провокационный характер.

Бастрыкин поручил предпринять исчерпывающие меры по разоблачению всех причастных к этим действиям лиц и дать процессуальную оценку по признакам преступления, предусмотренного ст. 207.3 УК России (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации), сообщается на официальном сайте Следкома.

Россия потребовала созвать Совет Безопасности ООН из-за вопиющей провокации украинских радикалов в городе Буча. Российская делегация запросила заседание Совбеза во второй половине дня понедельника, 4 апреля.

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