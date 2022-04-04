"Образец политического кретинизма": в России оценили переименование "Русских танцовщиц" Дега

Такое решение приняло руководство галереи в Лондоне

Решение Национальной галереи в Лондоне изменить название одной из картин Эдгара Дега из серии "Русские танцовщицы" является еще одним образцом политического кретинизма. Такое мнение в понедельник, 4 апреля, выразил спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

На официальном сайте галереи картина теперь значится под названием "Украинские танцовщицы".

Швыдкой пояснил, что действия представителей галереи нарушают авторское право художника. Кроме того, с таким же успехом можно назвать всех русских писателей украинскими, отметил спецпредставитель президента.

По словам Швыдкого, для такого солидного учреждения, как Национальная галерея в Лондоне, которая много десятилетий работает с российскими музеями, "такой политический гротеск" непозволителен.

При этом Швыдкой выразил уверенность в том, что "жизнь длинная, и она все расставит по своим местам", сообщает РИА Новости.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что в рамках "культуры отмены" на Западе сейчас пытаются отменить и Россию, вычеркнув все, что связано с нашей страной. Дискриминации подвергаются русские студенты. Людям, говорящим на русском, отказывают в обслуживании. Под запретом оказываются и наши классики. Это касается и литературы, и музыки.

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