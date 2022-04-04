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"Образец политического кретинизма": в России оценили переименование "Русских танцовщиц" Дега

11:40
  • понедельник
  • 04 апреля 2022

Такое решение приняло руководство галереи в Лондоне

Решение Национальной галереи в Лондоне изменить название одной из картин Эдгара Дега из серии "Русские танцовщицы" является еще одним образцом политического кретинизма. Такое мнение в понедельник, 4 апреля, выразил спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
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На официальном сайте галереи картина теперь значится под названием "Украинские танцовщицы".

Швыдкой пояснил, что действия представителей галереи нарушают авторское право художника. Кроме того, с таким же успехом можно назвать всех русских писателей украинскими, отметил спецпредставитель президента.

По словам Швыдкого, для такого солидного учреждения, как Национальная галерея в Лондоне, которая много десятилетий работает с российскими музеями, "такой политический гротеск" непозволителен.

При этом Швыдкой выразил уверенность в том, что "жизнь длинная, и она все расставит по своим местам", сообщает РИА Новости.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что в рамках "культуры отмены" на Западе сейчас пытаются отменить и Россию, вычеркнув все, что связано с нашей страной. Дискриминации подвергаются русские студенты. Людям, говорящим на русском, отказывают в обслуживании. Под запретом оказываются и наши классики. Это касается и литературы, и музыки.

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Картина "Русские танцовщицы" французского импрессиониста Эдгара Дега
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