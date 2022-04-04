Польский премьер предложил оставить россиян без "шенгена"

Простые люди тоже должны страдать, считает Моравецкий

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил лишить россиян шенгенских виз за исключением гуманитарных.

По его мнению, простые россияне тоже должны быть подвергнуты жестким санкциям. Шенген смогут получить только те, кто захочет навсегда покинуть страну.

"Должны быть наложены решительные санкции на российское общество. Запрет выдачи россиянам виз, кроме гуманитарных", - заявил Моравецкий (цитата по РИА Новости).

Ранее вице-премьер Ярослав Качиньский заявил, что Польша открыта для размещения на своей территории американского ядерного оружия.

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