Авиация ВКС России поразила еще 14 военных объектов Украины

Об этом сообщили в Минобороны

Российские Вооружённые силы уничтожили пункт управления 24-й отдельной механизированной бригады Украины в районе города Лисичанска. Об этом в понедельник сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Удары нанесли по складам с оружием, боеприпасами и военной техникой. Ещё одной целью стал аэродром в пригороде Николаева. Подтверждено уничтожение трёх вертолётов.

Продолжается наступление на Донецком направлении. Группировка войск ДНР захватила укреплённый район и освободила село Новобахмутовка. В ходе боёв ликвидирована рота ВСУ. Подразделения Луганской республики продвинулись ещё на 2 километра. Прикрытие обеспечивают российские ПВО и самолёты ВКС

"В течение ночи оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 14 военных объектов Украины. Среди них: два пункта управления, две пусковые установки зенитных ракетных комплексов "Бук-М1" в районах Красногорка и Верхнеторецкое, одна артиллерийская батарея, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов и три склада горючего, а также 6 опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники ВСУ", - сообщил Конашенков.

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