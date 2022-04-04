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Авиация ВКС России поразила еще 14 военных объектов Украины

11:49
  • понедельник
  • 04 апреля 2022

Об этом сообщили в Минобороны

Российские Вооружённые силы уничтожили пункт управления 24-й отдельной механизированной бригады Украины в районе города Лисичанска. Об этом в понедельник сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Удары нанесли по складам с оружием, боеприпасами и военной техникой. Ещё одной целью стал аэродром в пригороде Николаева. Подтверждено уничтожение трёх вертолётов.

Продолжается наступление на Донецком направлении. Группировка войск ДНР захватила укреплённый район и освободила село Новобахмутовка. В ходе боёв ликвидирована рота ВСУ. Подразделения Луганской республики продвинулись ещё на 2 километра. Прикрытие обеспечивают российские ПВО и самолёты ВКС

"В течение ночи оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 14 военных объектов Украины. Среди них: два пункта управления, две пусковые установки зенитных ракетных комплексов "Бук-М1" в районах Красногорка и Верхнеторецкое, одна артиллерийская батарея, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов и три склада горючего, а также 6 опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники ВСУ", - сообщил Конашенков.

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