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Вертолеты санавиации доставили в больницы пострадавших в ДТП в Подмосковье

11:42
  • понедельник
  • 04 апреля 2022

Число раненых увеличилось до десяти

Два вертолета санитарной авиации работают на месте ДТП с автобусом в Московской области. Пострадавших развозят по больницам и бригады скорой помощи Территориального центра медицины катастроф, число раненых в аварии возросло до десяти, два человека погибли.

Рейсовый автобус упал с эстакады в Подмосковье
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"На месте работают бригады скорой помощи и Территориального центра медицины катастроф, задействованы 2 вертолета санитарной авиации. Пострадавшие госпитализируются в стационары, подведомственные Минздраву Московской области", - приводит ТАСС слова сотрудника ведомства.

ДТП произошло на 104-м километре трассы М-9 при повороте на деревню Матренино. Рейсовый автобус, следовавший по маршруту N467 из Москвы в Волоколамск, пробил отбойник и упал с эстакады на дорогу. По предварительной версии, водитель не справился с управлением, он задержан.

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