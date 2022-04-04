Российские авиакомпании возобновили полеты на курорты Египта

Первые рейсы были совершены 2 и 3 апреля

Две российские авиакомпании 2 и 3 апреля совершили рейсы в египетские курортные города Шарм-эш-Шейх и Хургада. Об этом рассказали эксперты туротрасли.

Авиакомпания "Азимут" в ночь на 3 апреля совершила первый чартерный полет по маршруту Минеральные Воды – Шарм-эш-Шейх. Затем самолет вернулся обратно в МинВоды.

2 апреля из подмосковного аэропорта Жуковский в Шарм-эш-Шейх вылетел первый рейс по заказу туроператора "Библио-Глобус". После этого самолет благополучно выполнил обратный рейс в Жуковский, утром в воскресенье принял новых пассажиров и слетал в Хургаду, сообщает РИА Новости.

Ранее Росавиация официально сняла ограничения на полеты в Египет, введенные в связи с пандемией коронавирусной инфекции. До того авиарейсы в Египет были долгое время приостановлены после крушения самолета A321 над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года. Эта катастрофа стала самой массовой гибелью граждан России в авиакатастрофе за всю историю мировой авиации — погибли все находившиеся на борту самолета 224 человека.

Причиной катастрофы был признан теракт. Из соображений безопасности российские власти приостановили полеты в Египет до обеспечения необходимых мер по предотвращению подобных происшествий. В августе 2021 года авиакомпании России получили первые допуски на выполнение полетов из Москвы и регионов на курорты Египта.

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