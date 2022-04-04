В ДНР опровергли слухи о заложниках на заводе "Азовсталь"

Мариуполь практически очищен от националистов

Вооруженные силы Украине не удерживают гражданских лиц на заводе "Азовсталь" в Мариуполе.

"Нет информации подтвержденной, что гражданские лица удерживаются на "Азовстали", - заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин (цитата по РИА Новости).

Завод "Азовсталь" - главный и последний опорный пункт националистов. 28 марта бойцы ДНР пресекли попытку побега из Мариуполя командира "Азова" (запрещен в России).

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что большая часть Мариуполя находится под контролем российских военных.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"