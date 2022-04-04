Финалисты конкурса "Лидеры России" выступили наставниками для молодежи

Популярность образовательной программы "Наставничество" растет

В Мастерской управления "Сенеж" в понедельник подводят итоги шестого выпуска образовательной программы "Наставничество" президентской платформы "Россия – страна возможностей".

В рамках проекта победители и финалисты конкурса "Лидеры России" выступили наставниками для лауреатов студенческих и школьных соревнований. Они помогали своим подопечным в развитии профессиональных и личностных навыков, учили ставить перед собой цели и двигаться к их достижению.

Программа способствует возрождению некогда утерянной традиции наставничества в нашей стране. Популярность её растёт, и в этом потоке участие приняли свыше 600 человек.

"Самая большая ценность – это возможность получить новый опыт не только для наставляемых, но и для наставников. Всегда все наставники говорят, что участие в таком проекте – это польза и для них, им тоже есть чему поучиться у молодёжи. Ну и, как я уже сказал, еще раз повторю слова благодарности за то, что вы сделали много добрых дел", - заявил генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.

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