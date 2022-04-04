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Следственный комитет возбудил дело после ДТП с автобусом в Подмосковье

12:19
  • понедельник
  • 04 апреля 2022

Погибли два человека

По факту аварии с рейсовым автобусом в Московской области возбуждено уголовное дело. Об этом в понедельник, 4 апреля, рассказала старший помощник руководителя регионального главка Следственного комитета России Ольга Врадий.
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Как уточнила Врадий, дело возбуждено по факту оказания услуг по перевозке пассажиров, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших гибель двоих человек (ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса России).

Следователи продолжают осматривать место ДТП, проводят допросы свидетелей. Назначены судебно-медицинские экспертизы и иные следственные действия, сообщает АГН "Москва".

Авария произошла 4 апреля на 104-м километре трассы М-4. Автобус, следовавший маршрутом № 467 из Москвы в Волоколамск, пробил отбойник и упал с эстакады на расположенную под ней дорогу. В результате два человека погибли, 18 человек получили травмы и ранения.

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