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Появилось видео с места ДТП с автобусом в Подмосковье

15:11
  • понедельник
  • 04 апреля 2022

Возбуждено несколько уголовных дел

Водитель рейсового автобуса, который в понедельник утром съехал с эстакады в Подмосковье, сейчас находится в шоковом состоянии. В результате ДТП погибли два пассажира. Пострадали 14 человек, четверо из них находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.
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Автобус въехал в ограждения - видно, как они искорежены - и упал с моста. Удар был такой силы, что вылетели сиденья. Сейчас на месте аварии пострадавших уже нет, работают экстренные службы: скорая, МЧС, полиция и Следственный комитет.

Все случилось на 104-м километре трассы М-9 "Балтия". Автобус №467 ехал по маршруту Москва-Волоколамск. В салоне находилось 14 человек. Двое пассажиров погибли на месте. Пострадали 12 пассажиров, четверо из них находятся в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии. Двоих пришлось доставить вертолётом в Красногорск.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением. Он получил травму плеча и находился в сознании, когда на место приехали полицейские. По одной из версий, автобус подрезала легковушка, и поэтому водитель дёрнул руль вправо, что и привело к падению. Эта и другие версии прорабатываются следствием.

"Проводится проверка соблюдения требований законодательства при соблюдении правил дорожного движения в сфере безопасности дорожного движения и при организации перевозок. В рамках вот этой проверки будут выяснены все обстоятельства данного происшествия", - сообщил и.о. Волоколамского городского прокурора Сергей Шапченко.

Стаж водителя больше 20 лет, и он считается одним из лучших в парке. Перед рейсом он прошёл полное медосвидетельствование.

"Водитель работает у нас с 2001 года. За все время его работы по его вине дорожно-транспортных происшествий не было. Водитель перед рейсом проходит медицинское освидетельствование, проверяется его давление, общее состояние. Этот водитель с утра с утра был допущен к работе, чувствовал себя нормально", - рассказал руководитель управления по связям с общественностью "Мострансавто" Евгений Богук.

Автобус тоже исправен - ему всего 5 лет, в конце марта он прошёл полное ТО. По факту случившегося председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Ход расследования поставлен на контроль в Центральном аппарате ведомства.

Александра Панина, "ТВ Центр".

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