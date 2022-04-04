ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин открыл новую станцию "Минская" перспективного МЦД-4

15:09
  • понедельник
  • 04 апреля 2022

В церемонии открытия принял участие мэр Москвы Сергей Собянин

В понедельник для пассажиров открылась новая станция "Минская" Киевского направления железной дороги. В будущем эта остановка войдет в четвертую линию Московских центральных диаметров. Станция будет удобна и для пассажиров соседней Калининско-Солнцевской линии метро.
На станции "Кленовый бульвар" БКЛ метро идут отделочные работы

Это уже десятый пригородный вокзал на Киевском направлении Московской железной дороги, построенный за последние два года. Платформа "Минская" интегрирована с одноименной станцией метро желтой ветки. Удобную транспортную развязку получили жители сразу трех районов - Раменок, Дорогомилово и Фили-Давыдково. А это больше 300 тысяч человек со своим ежедневным маршрутом следования. Теперь он станет удобнее.

Уже построен современный вестибюль, терминал с кассовой зоной. Для прохода к поездам можно воспользоваться эскалаторами и пассажирским лифтом. Здесь все сделано для комфортного перехода - всего за одну минуту - пассажиров электричек в столичную подземку. По крытому тоннелю, чтобы соблюдался так называемый принцип "сухих ног". По новой платформе сегодня прошелся и мэр Сергей Собянин.

"Сегодня открываем "Минскую" станцию, новую станцию, недавно открыли "Аминьевскую", и вот эти две станции сразу же дают огромный эффект. На 20% снижают загрузку Киевского транспортно-пересадочного узла, в районе Киевского вокзала - одного из самых перегруженных в Москве. Плюс к тому, дают возможности для тех, кто пользуется Солнцевской веткой и Киевским направлением железной дороги. Они получают возможности пересадки", - отметил Собянин.

Пересадок отсюда теперь множество. В первую очередь, станция Минская соединена с Солнцевской линией метро. Она построена на перегоне между станциями "Матвеевская" и "Поклонная" Киевского направления МЖД, а это в перспективе - четвертый центральный диаметр. А еще рядом с новой платформой - остановки 8 маршрутов наземного общественного транспорта. Путь на поезде от Минской до Киевского вокзала займёт теперь не больше 10 минут, а до новой открытой в декабре 21 года станции "Аминьевская", с которой можно пересесть на Большую кольцевую линию метро, всего 2-4 минуты.

Все составы на новом маршруте - отечественного образца. Импортозамещение в действии, отмечают в РЖД. "Новые "Иволги" - это новый подвижной состав, который производится на нашем тверском заводе. Это лучший подвижной состав с уникальными техническими характеристиками. В том силе замещены и "Ласточки", - рассказал генеральный директор ОАО "РЖД" Олег Белозёров.   

Вторую платформу станции "Минская" достроят до конца этого года. А еще здесь благоустроят прилегающую территорию: разобьют сквер и построят парковку.

Елена Сахно, Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Станция "Минская"
Станция "Минская"
Станция "Минская"
Станция "Минская"
Сергей Собянин
Сергей Собянин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.