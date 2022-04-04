Собянин открыл новую станцию "Минская" перспективного МЦД-4

В церемонии открытия принял участие мэр Москвы Сергей Собянин

В понедельник для пассажиров открылась новая станция "Минская" Киевского направления железной дороги. В будущем эта остановка войдет в четвертую линию Московских центральных диаметров. Станция будет удобна и для пассажиров соседней Калининско-Солнцевской линии метро.

Это уже десятый пригородный вокзал на Киевском направлении Московской железной дороги, построенный за последние два года. Платформа "Минская" интегрирована с одноименной станцией метро желтой ветки. Удобную транспортную развязку получили жители сразу трех районов - Раменок, Дорогомилово и Фили-Давыдково. А это больше 300 тысяч человек со своим ежедневным маршрутом следования. Теперь он станет удобнее.

Уже построен современный вестибюль, терминал с кассовой зоной. Для прохода к поездам можно воспользоваться эскалаторами и пассажирским лифтом. Здесь все сделано для комфортного перехода - всего за одну минуту - пассажиров электричек в столичную подземку. По крытому тоннелю, чтобы соблюдался так называемый принцип "сухих ног". По новой платформе сегодня прошелся и мэр Сергей Собянин.

"Сегодня открываем "Минскую" станцию, новую станцию, недавно открыли "Аминьевскую", и вот эти две станции сразу же дают огромный эффект. На 20% снижают загрузку Киевского транспортно-пересадочного узла, в районе Киевского вокзала - одного из самых перегруженных в Москве. Плюс к тому, дают возможности для тех, кто пользуется Солнцевской веткой и Киевским направлением железной дороги. Они получают возможности пересадки", - отметил Собянин.

Пересадок отсюда теперь множество. В первую очередь, станция Минская соединена с Солнцевской линией метро. Она построена на перегоне между станциями "Матвеевская" и "Поклонная" Киевского направления МЖД, а это в перспективе - четвертый центральный диаметр. А еще рядом с новой платформой - остановки 8 маршрутов наземного общественного транспорта. Путь на поезде от Минской до Киевского вокзала займёт теперь не больше 10 минут, а до новой открытой в декабре 21 года станции "Аминьевская", с которой можно пересесть на Большую кольцевую линию метро, всего 2-4 минуты.

Все составы на новом маршруте - отечественного образца. Импортозамещение в действии, отмечают в РЖД. "Новые "Иволги" - это новый подвижной состав, который производится на нашем тверском заводе. Это лучший подвижной состав с уникальными техническими характеристиками. В том силе замещены и "Ласточки", - рассказал генеральный директор ОАО "РЖД" Олег Белозёров.

Вторую платформу станции "Минская" достроят до конца этого года. А еще здесь благоустроят прилегающую территорию: разобьют сквер и построят парковку.

Елена Сахно, Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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