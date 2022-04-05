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В московском центре "Моя работа" помогают работникам предприятий

15:17
  • вторник
  • 05 апреля 2022

Каждый день проводится мониторинг ситуации

В столичном кадровом центре "Моя работа" появились два новых сервиса по трудоустройству сотрудников из крупных компаний. Здесь помогают предотвратить массовые увольнения с предприятий, которые приостановили свою деятельность в сложный санкционный период.

Так, например, действует программа по поддержке иностранных фирм, которые уже заявили о сокращении или только планируют это сделать. И хотя таких компаний немного, но проводить мониторинг текущей ситуации необходимо каждый день. В случае же сокращений всем сотрудникам в течение нескольких дней помогут найти работу. И для этого в центре также начал действовать сервис по поиску вакансий.

"400 тысяч вакансий сейчас есть в базе данных городской службы занятости. Это компании, которые говорят не только о точечных вакансиях, это компании, которые готовы принимать целыми командами большое количество персонала. Это может быть разный персонал, это как квалифицированный персонал, такие "синие воротнички", так и линейные менеджеры, офисные сотрудники", - рассказала первый заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Александра Александрова.

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