Ученики московской школы разработали уникальные приборы

Некоторые технические находки уже успешно применяются в компаниях

Электронные весы, позволяющие проводить точное взвешивание даже в условиях корабельной качки, или устройство, которое поможет океанологам упростить работу с илом. Это далеко не все разработки учеников столичной школы №2065.

Учёные столкнулись с проблемой, мы её решили – гордо рассказывают ученики школы №2065 о своей новой разработке. Она поможет океанологам, которым приходится тратить часы на работу с фрагментами океанского ила во время экспедиций. 11-классники придумали, как этот процесс предать в руки искусственного интеллекта.

"То есть идёт подача образцов донных осадков, и автоматически происходит анализ их химического состава", - пояснила Евгения.

"Решением нашей проблемы является столик, который автоматизирует процесс анализа этих образцов. Он получает несколько колбочек с образцами. Они продвигаются рукой, и сканируются штрих-кодом. Штрих-код с этого образца запоминается и потом передаётся на компьютер", - рассказал Долгат.

Евгения и Долгат – авторы этого проекта. Она рисовала чертёж на компьютере, он – писал электронный код, благодаря которому металл и пластик стали послушными. Школьники признаются – когда процесс созидания поглощает, его сложность только раззадоривает.

Засидеться дотемна в этом IT-классе - обычное дело. А ещё ученики давно поняли - в возможности заставить бездушную машину делать что-то за человека и как человек, они познают законы природы – движение, зависимость, жизнь. Такая пытливость ума и приводит к тому, что результаты детской мысли оказываются на службе у умудренных опытом учёных.

Ростислав с одноклассницей работает над электронными весами. Главный вопрос – как в условиях корабельной качки заставить устройство выдавать точные результаты. Старшеклассники решили поместить весы в весы и получили уникальный прибор с минимальной погрешностью. До этого океанологи работали с обычными аптекарскими приборами - для получения хоть сколько-нибудь точных результатов.

"Аптекарские весы рычажные - они неудобные. Очень трудоёмко ими измерять что-либо. А когда там до тысячи измерений в день, это колоссальные затраты времени", - рассказал Ростислав.

Применение устройствам школьников нашли компании и из других сфер деятельности. И дети с удовольствием берутся за реализацию новых задач. Потому что понимают – если этот процесс так завораживает сейчас, то почему бы не сделать его делом всей своей жизни.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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