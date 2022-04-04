В Ногинске обнаружили швейный цех с нелегальными мигрантами

Жили нелегалы там же, где работали

В подмосковном Ногинске полицейские обнаружили цех, где трудились десятки нелегальных мигрантов. Около 30 приезжих из Средней Азии занимались пошивом сумок и чемоданов в частном доме в деревне Следово.

Производство было поставлено на поток: у каждого сотрудника было оборудовано рабочее место со швейной машинкой, всюду горы тканей, лекала, нитки и фурнитура. На выходе из цеха складирована готовая продукция.

Жил персонал там же - в соседнем помещении. По факту незаконной миграции возбуждено уголовное дело. Ведется поиск организаторов незаконного производства, сообщает "ТВ Центр".

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