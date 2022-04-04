В Московском зоопарке появились редкие дымчатые леопарды

Две самки прибыли из французского зоопарка

В Центре воспроизводства Московского зоопарка впервые за полвека появились редкие дымчатые леопарды. Молодые самки - сёстры Кари и Канти - приехали из Франции. И уже вполне освоились в зимнем вольере, сообщает "ТВ Центр".

Выходить на улицу пока не рискуют - прохладно! Сёстры неразлучны, вольер поделили поровну. Днём большую часть времени проводят в сладкой дремоте. Зато после четырёх вечера становятся очень активны: с удовольствием совершают прогулки по внутренней территории. Зато, когда потеплеет хотя бы до плюс 10, животные смогут наслаждаться свежим воздухом на летней территории.

Кстати, несмотря на сравнительно миниатюрную внешность - всего метр в длину - дымчатые леопарды - очень опасные хищники. У них огромные клыки и очень сильные лапы, а реакция - молниеносна. Так что любоваться этими кошками лучше на расстоянии.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"