ФСБ изъяла взрывное устройство у сторонника украинских неонацистов в Крыму

СВУ было готово к применению

Начиненное гвоздями самодельное взрывное устройство изъяли сотрудники Федеральной службы безопасности у задержанного в Крыму сторонника украинских неонацистов. Эксперты считают, что бомба была готова к применению, а задержанный планировал теракт.

"Конструкция СВУ представляла собой металлическую емкость, заполненную метательным взрывчатым веществом, изготовленными поражающими элементами в виде гвоздей… Наличие готовых поражающих элементов свидетельствует о том, что устройство планировалось использовать для поражения людей", - сообщили в пресс-службе крымского управления ФСБ.

Задержанный житель Алушты хранил в квартире многоэтажного жилого дома самодельное взрывное устройство с зарядом взрывчатого вещества более 500 грамм, а также пистолет, тротил и порох. На место были вызваны взрывотехники, которые и обезвредили бомбу, передает РИА Новости.

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