Путин поздравил Орбана с победой на выборах

В Венгрии 3 апреля проводились выборы в парламент

Президент России Владимир Путин направил поздравление премьер-министру Венгрии Виктору Орбану с победой на выборах в Национальное собрание партийной коалиции, которую возглавляет Орбан. Об этом в понедельник, 4 апреля, рассказали в пресс-службе Кремля.

В телеграмме российского лидера отмечается, что несмотря на непростую международную обстановку, дальнейшее развитие двусторонних партнерских связей в полной мере отвечает интересам народов России и Венгрии, сообщается на официальном сайте Кремля.

Ранее Орбан заявил, что Венгрия не будет вмешиваться в ситуацию на Украине, так как это может привести к трагедии для венгерского народа. Премьер Венгрии также назвал президента Украины Владимира Зеленского противником своей партии "Фидес". В этот же список он внес "бюрократов" ЕС и международные СМИ.

Что касается антироссийских санкций, Орбан предупреждал, что это обоюдоострое оружие, за которое скоро придется заплатить.

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